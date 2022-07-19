Приемная дочь пошла по его стопам, а сын обосновался в Канаде: как живут дети Вахтанга Кикабидзе

Несмотря на сплетни о романах и огромное количество поклонниц, главной женщиной в судьбе Вахтанга Кикабидзе неизменно оставалась супруга Ирина Кебадзе. Артист прожил в браке с любимой женой почти 60 лет и воспитал вместе с ней двоих детей. Приемную дочку Марину Вахтанг Константинович всегда любил как родную, а появление на свет Константина отмечал так бурно, что схлопотал себе шрам на ноге.

С будущей супругой Вахтанг Кикабидзе сблизился в день смерти экс-президента Штатов Джона Кеннеди. Ирина Кебадзе была примой-балериной Тбилисского академического оперного театра, одна воспитывала дочку от прошлых отношений и не входила в число тех, кто мечтал завоевать внимание обаятельного холостяка Кикабидзе. Все изменилось, когда коллеги оказались вместе на гастролях в Будапеште.

Когда трагическая новость об убийстве главы США разлетелась на весь мир, на улицах поднялась паника. Вахтанг Константинович заметил, что хрупкая балерина очень перепугалась, и решил ее утешить. С тех пор они не расставались. В 1965 году влюбленные стали мужем и женой.

С падчерицей Мариной, отцом которой является актер Гурам Сагарадзе, артист сразу нашел общий язык. Он принял девочку как родную, удочерил ее и искренне полюбил. Наследница тоже быстро привязалась к отчиму и стала называть его папой. Марина всегда восхищалась творчеством знаменитого родителя, а когда пришло время выбирать жизненный путь, решила пойти по его стопам.

Сейчас Марине Сагарадзе 65 лет. Наследница артиста является актрисой Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, снимается в кино и учит студентов сценическому искусству. Падчерица Кикабидзе счастливо вышла замуж и воспитала сына.

Константин, сын Вахтанга Константиновича, родился в 1966 году. Когда наследник появился на свет, Кикабидзе был на седьмом небе от счастья и решил отметить радостное событие. Бурное празднование обернулось тем, что новоиспеченный отец вместе с товарищами буквально устроил погром в ресторане и заработал себе шрам, поранив ногу.

Константину Кикабидзе исполнилось уже 56 лет. В детстве сын артиста был скромным, не любил ходить в школу и почти никому не рассказывал о знаменитом отце. Возможно, именно из-за своей стеснительности Константин не захотел блистать на сцене и решил стать художником. Какое-то время наследник Вахтанга Кикабидзе работал в грузинском посольстве в Москве, а потом перебрался жить в Канаду. Родителей мужчина порадовал двумя внуками.