Мнение: На Украине уволили Ивана

На Украине, кстати, тоже довольно странные пертурбации. Зеленский вдруг взял да уволил с должности главы СБУ своего друга детства Ивана Баканова, а заодно попер с должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Вообще говоря – КРУТО. Во-первых, украинский президент явным образом презрел известную пословицу «Коней на переправе не меняют», во-вторых – сами по себе должности чрезвычайно «чувствительные». Представим себе, что Путин у нас бы в одночасье снял и главу ФСБ, и генпрокурора России. Переполох бы поднялся до небес!

Но ведь в самом деле – нашел время! Украина под угрозой, идут бои, на фронтах еще далеко не всё, мягко говоря, в порядке – и он убирает главу службы национальной безопасности и, главное, своего доверенного человека, собственного, можно сказать, «смотрящего» за главной украинской спецслужбой. Наверно, для такого решения должны быть какие-то совсем вопиющие и при этом железобетонные основания. На чем же Зеленский поймал Баканова – застал его врасплох за прямым телефонным разговором с Путиным?!

Хотя разных «дел», из-за которых могло закачаться кресло под Бакановым, можно прямо навскидку накидать немало. К примеру – крайне мутная история с неожиданным «прорывом» росармии через Чонгар в Херсонскую область. Как так вышло, что заминированные дороги и, главное, мост через перешеек вдруг оказались перед самым вторжением полностью разминированы, причем – вроде как украинской стороной?

Или недавние скандалы с «перепродажей» западного оружия, поставляемого Украине. Что там было – французские гаубицы, что ли… которые якобы обнаружили проданными каким-то перекупщикам, причем за ничтожную цену, типа по 100 тыс. долл. за штуку при цене в 7 млн. долл. за штуку… Может, тут не было дыма без огня, и Украина, то есть Зеленский, в самом деле имели крайне бледный вид перед «западными партнерами»? Тогда такое резкое «снятие» вполне объяснимо…

Тут еще обращает на себя внимание странное отсутствие шабаша в российских СМИ по данному поводу. А ведь как могли бы оттоптаться – типа «хаха», «клоун опять облажался», «назначил в СБУ корпоративного юриста, а тот всё дело завалил, всем разведкам продался…» Но нет – молчат, дают одну сухую информацию прямо с официальных украинских сайтов. Необычно!

В общем, что-то необычное и странное произошло. Какой-то явный форс-мажор, причем чем-то неприятный и для РФ тоже. Будем, как говорит знаменитый Белковский, наблюдать.

UPD. В комментах написали версию: “Зеленский в своем обращении сказал: “Сложилась страшная ситуация, когда главы этих ведомств отказывались от репрессалий в отношении своих подчинённых, которые перешли на сторону русских. Им даже зарплаты продолжали платить! Система видите ли! Своих не сдавали!” Если так, то всё еще более занятно.