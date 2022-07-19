 

Мнение: Сходили на совещание

19.07.2022, 3:50, Разное
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Исполняющий обязанности начальника вооружения командования логистики ВВС Украины полковник Дмитрий Бурдико.

Стали известны уже как минимум 3 фамилии высокопоставленных офицеров украинских ВВС ликвидированных во время удара по Дому Офицеров в Виннице, где украинские офицеры обсуждали с иностранными кураторами вопросы поставок вооружений на Украину.


Начальник военно-научного отдела штаба командования ВВС Украины Подполковник Константин Пузыренко.


Начальник службы вооружения и логистики ВВС Украины полковник Олег Макарчук.

Безусловный интерес представляют личности иностранных военных, которые были ликвидированы на этом же совещании вместе с высокопоставленными офицерами ВВС Украины.
Ну и само собой, этими тремя персонажами список убитых в Виннице явно не исчерпывается.

Отсюда собственно и масштаб истерики вокруг Винницы с попытками переключить внимание на случайных жертв сбитой ракеты, и предупреждение США американским гражданам покинуть страну, и отставка руководителя СБУ. Этот удар действительно выглядит как удар по центрам принятия решений. Отсюда и вой по поводу Винницы и косвенные последствия.

Источник: Colonel Cassad



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