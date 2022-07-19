 

Мнение: Жареное солнце больших городов

19.07.2022, 3:35, Разное
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По всей Европе небывалая жара. Вообще, удивительное дело – чем ожесточеннее борьба за стабилизацию климата, тем менее предсказуемо он себя ведет. Либо дело в борьбе, либо наоборот – климат существует сам по себе и по своим законам, а борьба – сама по себе. И нигде они не пересекаются.

Гораздо более актуальным, чем безумные идеи Греты Тунберг (понятно, что она просто читает вложенное в неё), является реагирование на климатические угрозы.

Вместе с жарой с юга вполне могут прийти и совершенно неэндемичные заболевания, характерные для тропических и даже экваториальных широт. И вот к ним-то более северное население точно не готово в силу экзотичности таких заболеваний в его широтах. Вместе с волнами тепла могут мигрировать и разнообразные вредители, наносящие ущерб сельскому хозяйству, и опять же – в северных широтах для таких вредителей просто нет врагов.

Это явно более насущные проблемы и задачи, чем фейковая борьба то ли с потеплением, то ли с похолоданием – тут борцы пока затрудняются определиться. Человечество не обладает ни технологиями, ни энергиями, способными хоть как-то повлиять на столь масштабные процессы. Но главное – климатические модели не в состоянии точно дать ответ – так с чем же на самом деле нужно бороться (даже если предположить, что человек вообще может вести такую борьбу).

Но нас будут отвлекать на бессмысленные мероприятия, на которые затрачиваются колоссальные ресурсы, вместо того, чтобы реагировать и минимизировать текущий ущерб.

Источник: Эль Мюрид



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