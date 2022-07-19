 

Первая ракетка России Касаткина не исключила смены спортивного гражданства

19.07.2022, 3:30, Новости дня
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.

«Чемпионат мира (Кубок Билли Джин Кинг) у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. Я не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», – сказала Касаткина в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко, передает РИА «Новости».

Ранее Касаткина стала первой ракеткой РФ и занимает 12-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций РФ и Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

В ноябре 2021 года сборная РФ обыграла команду Швейцарии в финальном матче женского теннисного турнира «Кубок Билли Джин Кинг» в Чехии. В ее составе была и Касаткина.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Депутат Госдумы Светлана Журова ранее оценила идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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