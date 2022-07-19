 

Авианосец «Адмирал Кузнецов» «встал на клетки» для докового ремонта

19.07.2022, 3:30, Новости дня
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Единственный в ВМФ РФ авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки», доковый ремонт авианосца на мурманском 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в ОСК) начнется в ближайшие дни, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На днях, находясь в доке 35-го завода, авианосец встал на клетки (приспособления на подошве дока, на которые устанавливают корпус корабля). Это открывает дорогу для начала его докового ремонта, ориентировочно, в течение ближайшей недели», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, в середине июня гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в боевой состав ВМФ РФ после ремонта и модернизации в первом квартале 2024 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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