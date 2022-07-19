 

Das Erste – глава «АдГ» раскритиковал антироссийские санкции

19.07.2022, 3:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла выступил против введения антироссийских санкций, пишет Das Erste. Крупалла отметил, что штрафные меры против РФ наносят серьёзный ущерб немецким гражданам и бизнесу.


AP

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что в рамках украинского кризиса ФРГ должна больше концентрироваться на собственных интересах, пишет Das Erste. В частности, политик раскритиковал антироссийские санкции, которые наносят большой ущерб немецкому бизнесу и немецким гражданам. «Мы начали экономическую войну против России», — приводит издание слова Крупаллы.

Крупалла подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной должен быть как можно скорее урегулирован. Кроме того, он подверг критике поставки вооружений на Украину. «Нужен ли нам риск третьей мировой, в то время как мы продолжим поставлять оружие и можем быть рассмотрены Россией в качестве стороны конфликта?» — заявил Крупалла. Глава «АдГ» также отметил, что его партия выступает за то, чтобы поддерживать хорошие связи со всеми государствами, включая США и Россию.

Кроме того, Крупалла прокомментировал своё отношение к выделению дополнительных средств на бундесвер. Политик заявил, что не приемлет такое решение, поскольку дополнительное финансирование будет выделено за счёт новых налогов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06.22 / Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

19.10.21 / Человечество погибнет из-за нехватки кислорода, утверждают ученые

26.01.21 / CNN выпустил фильм-расследование о 58-этажном дворце Дональда Трампа

20.08.21 / Лучшая и многофункциональная вещь для первых прохладных дней: трендовые рубашки на осень для зрелых женщин

22.11.21 / Саратовская облдума наградит депутата Рашкина за спасение продовольственной программы области

27.09.20 / Мнение: Почему Казахстану больше не требуется смертная казнь?

23.03.22 / Мнение: Чубайс

06.05.22 / Юристы Пригожина подготовили законопроект противодействия агрессии Запада

21.02.22 / Звезда “Спеши любить” Мэнди Мур отметила первый день рождения сына

18.03.22 / Алеся Кафельникова задумалась о пластике груди: “Смотрю в зеркало и грустно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика