Guardian – генсек ООН предупредил мир об угрозе коллективного самоубийства из-за климатических проблем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечеству грозит коллективное самоубийство из-за нерешённых климатических проблем, передаёт The Guardian. Как напомнил руководитель международной организации, выступая на конференции по климату в Берлине, половина жителей Земли находится под угрозой из-за аномальной жары, наводнений и других природных аномалий. Избежать катастрофы миру поможет снижение зависимости от ископаемых видов топлива, уверен глава ООН.



AP

Генеральный секретарь ООН пригрозил человечеству «коллективным самоубийством» из-за природных аномалий, пишет The Guardian. Как заявил Антониу Гутерреш, выступая перед министрами из 40 стран, собравшимися в понедельник для обсуждения климатического кризиса в Берлине, «половина человечества находится в зоне опасности из-за наводнений, засух, сильных гроз и лесных пожаров».

«И всë же мы продолжаем подпитывать нашу зависимость от ископаемого топлива», — подчеркнул глава ООН. «У нас есть выбор. Коллективные действия или коллективное самоубийство. Это в наших руках», — добавил Гутерреш.

Гутерреш также резко раскритиковал международные финансовые организации вроде Всемирного банка, которые финансируются налогоплательщиками богатых стран для оказания помощи бедным госудрствам. По мнению генсека ООН, эти учреждения оказались не на высоте, когда дело дошло до предоставления финансирования, необходимого для борьбы с климатическим кризисом, а значит, их следует реформировать.



«Требуйте, чтобы эти банки соответствовали своим целям. Требуйте, чтобы они изменили свои избитые рамки и политику, чтобы идти на больший риск… Давайте покажем развивающимся странам, что они могут положиться на своих партнëров», — обратился Гутерреш к развитым странам.

Как напоминает издание, в последние несколько дней лесные пожары бушевали по всей Европе и Северной Америке. В Южной Америке пожар угрожал перекинуться на раскопки древнего города Мачу-Пикчу.

Министры, собравшиеся в Берлине на двухдневную конференцию, известную как Диалог по климату в Петерсберге, обсудят экстремальные погодные условия, а также резкий рост цен на ископаемое топливо и продовольствие и последствия климатического кризиса, пишет издание. Как отмечает газета, эта встреча, ежегодно проходящая в течение последних 13 лет, станет одной из последних возможностей достичь соглашения между ключевыми странами перед саммитом ООН по климату, который состоится в Египте в ноябре этого года.