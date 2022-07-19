Ученые рассказали, как влияет жара на работу мозга

У большинства людей в жарких условиях снижается работа мозга. Кровь сгущается и затрудняет прохождение по кровеносным сосудам. Это сильно влияет на здоровье человека. Виктор Шахнович – врач-невролог, который рассказывает, как можно защитить себя от такого недуга, информирует abhazia-news.ru

Для профилактики перегрева мозга врач советует пить много жидкости. Защищайтесь от солнца, чтобы избежать чрезмерного потоотделения. При выделении пота человеческий организм теряет полезные микроэлементы.