 

Ученые рассказали, как влияет жара на работу мозга

19.07.2022, 3:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У большинства людей в жарких условиях снижается работа мозга. Кровь сгущается и затрудняет прохождение по кровеносным сосудам. Это сильно влияет на здоровье человека. Виктор Шахнович – врач-невролог, который рассказывает, как можно защитить себя от такого недуга, информирует abhazia-news.ru
Для профилактики перегрева мозга врач советует пить много жидкости. Защищайтесь от солнца, чтобы избежать чрезмерного потоотделения. При выделении пота человеческий организм теряет полезные микроэлементы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01.22 / Мнение: На похоронах американского комикса

25.06.21 / Семь стильных летних образов, которые идеально смотрятся на молодых девушках

15.12.21 / Пригожин предложил журналистам “Эха Москвы” и The Insider пообщаться с создателями фильма “16-й”

29.01.22 / Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие на открытии ресторана и караоке-клуба Эмина Агаларова

18.08.20 / Аналитики о Белоруссии

15.10.21 / Скандалы: Банкротство по предварительному сговору

24.03.22 / Онищенко: США отводят внимание от биолабораторий на Украине ядерным оружием России

09.01.22 / В Казахстане распространили видео с задержанным

08.12.20 / Скандалы: Вопрос лекарственной безопасности

05.11.21 / Каким будет ноябрь для каждого знака зодиака: женский Таро-гороскоп на последний месяц осени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика