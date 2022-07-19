Снижению веса может способствовать кофе

Хотя кофе может помочь в потере веса, эффект от него непродолжителен. Екатерина Хривцова, врач-диетолог, говорит следующее, информирует kvtime.ru

Активность дофаминовых рецепторов может быть повышена кофе, по сути, это тонизирующий эффект. Хотя на жировую ткань кофе может влиять опосредованно, но дофаминовые рецепторы тоже есть. Кофе может помочь в краткосрочной потере веса.