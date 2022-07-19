Григорий Лепс получил звание народного артиста
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Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Григорию Лепсу звание народного артиста. Этот документ был обнародован 15 июля на портале правовой информации, информирует news-v.ru
Лепс является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства и таким образом был поощрен президентом “за выдающиеся заслуги в развитии эстрадного искусства”.
В день 60-летия Григория Викторовича ему было присвоено это почетное звание.
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