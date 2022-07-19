Григорий Лепс получил звание народного артиста

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Григорию Лепсу звание народного артиста. Этот документ был обнародован 15 июля на портале правовой информации, информирует news-v.ru

Лепс является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства и таким образом был поощрен президентом “за выдающиеся заслуги в развитии эстрадного искусства”.

В день 60-летия Григория Викторовича ему было присвоено это почетное звание.