 

В диагностике хромоты у лошадей поможет ИИ

19.07.2022, 3:05, Разное
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Часто люди упускают из виду такую важную проблему, как хромота лошади. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем животного. Американские специалисты предложили использовать для диагностики патологии ИИ.

Чтобы выявить хромоту лошади ветеринар в среднем тратит 15 минут, но может и ошибиться. Эксперты решили создать автоматизированный конвейер, способный провести диагностику всего за пару секунд. Лошади достаточно пройти по платформе мимо камеры.

На данный момент специалисты изучают видеозаписи с лошадьми и устанавливают на кадры цифровые метки с помощью нейросети. Компьютер анализирует время опоры на каждую ногу, длину шага и угол, на который происходит сгибание конечностей.



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