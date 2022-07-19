В диагностике хромоты у лошадей поможет ИИ

Часто люди упускают из виду такую важную проблему, как хромота лошади. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем животного. Американские специалисты предложили использовать для диагностики патологии ИИ.

Чтобы выявить хромоту лошади ветеринар в среднем тратит 15 минут, но может и ошибиться. Эксперты решили создать автоматизированный конвейер, способный провести диагностику всего за пару секунд. Лошади достаточно пройти по платформе мимо камеры.

На данный момент специалисты изучают видеозаписи с лошадьми и устанавливают на кадры цифровые метки с помощью нейросети. Компьютер анализирует время опоры на каждую ногу, длину шага и угол, на который происходит сгибание конечностей.