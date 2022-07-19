Мнение: Как сохранить свою значимость в браке

Когда читаешь про удивление женщин, что красавицам тоже изменяют или красавиц тоже бросают, становится понятно, что динамика значимости – тема для народа пока не понятная.

Значимость в паре растет или падает, кристаллизуется или наоборот рассыпается, и на это влияют многие вещи.

Самое главное – уважение к партнеру.

Если вы уважаете партнера, ваша значимость в отношениях будет расти.

Не просто не будет падать, а будет подрастать и кристаллизоваться на высоких значениях.

Даже если изначально к вам была всего лишь симпатия, велики шансы, что вас полюбят.

Это касается и мужчин, и женщин.

С неуважением ситуация обратная.

Если вы не уважаете своего партнера, считаете его пустым местом и своей проекцией или органичным продолжением себя, ваша значимость для него будет падать.

Быстро или медленно зависит от того, насколько вы его не уважаете, насколько вы зациклены на себе и видите в других себя же.

Поэтому все разговоры о том, как можно разлюбить красавицу, совершенно нелепы.

Красота – это ОЗ, красота – вещь приятная, престижная, возбуждающая и вдохновляющая, но только при СЗ не менее 3.

Если СЗ – 1, красота становится чем-то обыденным, нет того любования, нет того восторга.

Рассудок понимает, что да, партнер красив, но тело и душу это не трогает.

Если СЗ – 0, красота кажется сомнительной.

Красивое прежде лицо кажется набором отдельных черт. Образ распадается.

Если же СЗ меньше нуля, то растет отвращение и тем оно больше, чем ниже опускается СЗ.

Вот что такое СЗ, субъективная значимость. Красота с ней тягаться не может.

И уважение к партнеру – это главное, от чего зависит динамика вашей значимости в отношениях.

Не слушайте никого, кто будет говорить что-то иное, не ищете других секретов, весь секрет – только в этом.

Второй важный фактор – ваша ОЗ.

Точнее разница вашей ОЗ и ОЗ партнера.

Нет никаких высоких и низких ОЗ, есть только разница. Для кого-то ваша ОЗ велика, для кого-то мала и так будет всегда.

Человек, хорошо понимающий это, обречен на счастье в любви. Он просто ищет равного партнера и не зарится на тех, у кого ОЗ больше, и поэтому ему везет.

При условии его уважения к партнеру, но вот такое реалистичное видение своей ОЗ и понимание важности равенства, уже говорит об уважении.

Разница ОЗ имеет определяющее значение для начального роста СЗ.

На вас сразу обратят внимание и направят симпатию при общении, если ваша ОЗ больше или в целом равна, но больше в актуальных для человека моментах.

Если ваша ОЗ меньше или равна, а у человека – корона и ваша ОЗ кажется ему недостаточной, внимания на вас не захотят обращать. Это не значит, что нельзя обратить это внимание специально, но для этого нужно стечение обстоятельств или рыбалка. А если щипцами тянуть внимание, которое на вас не хотят обращать, получится обратный эффект.

Отсутствие разницы ОЗ – это хороший знак. Это знак стабильных отношений.

Любая очевидная разница ОЗ – знак в пользу дисбаланса, не сразу, так позже.

Об этом надо помнить всем женщинам, которым удалось “зацепить” кого-то большого, намного больше себя.

Обычно это временный интерес и совсем не такой серьезный, как им бы хотелось.

Для стабильности пары в отношениях имеет значение разница ОЗ, точнее ее отсутствие.

И здесь лучше всего, если разницы не будет вообще, плюс-минус, а не разница в одном ресурсе будет компенсироваться разницей в другом.

Лучше, когда люди примерно равны по имиджу, по образованию, по профессиональным возможностям, по вложениям в общий быт.

Но все это при условии уважения друг к другу, иначе динамика значимости блокируется и постепенно осыпается как срубленная елка.

Уважение – главное для сохранения отношений.

Неуважение – самое губительное для них.

Все остальное имеет второстепенное значение.

Многие понимают уважение совсем неверно, путая уважение и симпатию.

Симпатия – это притяжение и интерес. Симпатия может быть безо всякого уважения.

Часто из двух людей один симпатизирует намного больше, а второй, более равнодушный, больше уважает.

Поэтому симпатия к нему и растет.

Большинство людей, к сожалению, имеют дурную привычку не уважать и пытаться поглотить всех, кому они симпатизируют. Именно поэтому существует представление, что надо быть плюсом, чтобы тебя любили.

Если начиная плюсовать вы уважаете партнера больше, вам действительно может помочь плюс, может остудить ваши раскаленные щипцы, но это все равно как если бы вы промывали макароны в унитазе. В унитазе тоже есть вода, но это другая вода, в кулинарии лучше ее не использовать.

Не надо учиться фрустрировать влечение, желая отлипнуть, так вы лишаете себя энергии, а свою жизнь смысла.

Надо учиться уважать партнера, видеть в нем человека. И если вам удастся сохранить к нему влечение и симпатию, но видеть в нем отдельную личность, уважать эту личность, не душить эту личность и не пытать своим пыточным арсеналом, вашей значимости в отношениях ничего не угрожает, она может только расти, но не будет уменьшаться.

За последние годы многие известные женщины написали книги о своих отношениях.

В этих книгах полным полно описаний щипцов и удавок, благо женщины не умеют пока это опознавать и считают это искренней любовью.

Приведите такие примеры.

А еще приведите примеры красивого отношения к партнерам, такое в женских книгах тоже встречается.

Мужские книжки тоже интересны. Любовных автобиографий мужчин намного меньше, но тоже есть.