 

ВСУ начали поджигать зерновые поля Запорожской, Николаевской и Херсонской областей

19.07.2022, 2:07, Новости дня
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ВСУ и боевики, используя вертолеты и артиллерию, поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Мизинцев также заявил, что неонацисты разместили артиллерию и РСЗО на территории зернохранилищ поселка Калиновка Бахмутского района ДНР, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ, провоцируя их на ответный огонь.

Ранее сообщалось, что украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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