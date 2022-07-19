 

ВСУ разместили ракетные комплексы во дворах жилых домов Доброполья

19.07.2022, 2:07, Новости дня
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Вооруженные силы Украины оборудовали в многоквартирных жилых домах города Доброполье в ДНР склады боеприпасов, а во дворах размещены РЗСУ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Жителям запрещено покидать свои квартиры, люди фактически используются националистами в качестве живого щита», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

По его словам, в Харькове на территории школы № 8 размещены подразделения ВСУ, оборудованы позиции РСЗО. Местных жителей не эвакуировали. 

А в одной из школ Павлограда (Днепропетровская область) националисты оборудовали опорный пункт. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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