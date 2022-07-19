Москва напомнила об открытых Россией коридорах для экспорта украинского зерна

Открытые Россией гуманитарные коридоры для экспорта украинского зерна не используются, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня Генеральной ООН по борьбе с продовольственным кризисом.

Он подчеркнул, что, по оценкам ООН, в мире «наблюдается кризис стоимости жизни». Он складывается из «инфляции за счет накопления рядом глобальных игроков необеспеченных долгов и бесконтрольной денежной эмиссии, из роста цен на энергоносители за счет навязывания миру форсированного энергоперехода, а также политизации и неконкурентной борьбы в энергетическом сотрудничестве, из вызванного этим скачка цен на удобрения и топливо, сбоя цепочек поставок, спекуляций и паники на рынках, взлета стоимости продовольствия», передает ТАСС.

«Замечу, что сейчас цены, например, на пшеницу заметно снизились, а индекс продовольственных цен ФАО снижается третий месяц подряд», – отметил Вершинин. «Дефицит поставок с Украины во многом компенсирован другими производителями, при этом открытые Россией гуманитарные коридоры из украинских портов не используются, хотя переговорная работа здесь, как вы знаете, ведется», – подчеркнул дипломат.

«Сложности в обеспечении продовольственной безопасности стали частью макроэкономического кризиса, который складывался годами», – констатировал Вершинин. «Свою лепту внес целый список факторов: вспышка COVID-19, вызовы постпандемийного восстановления, незаконные односторонние санкции, просчеты в планировании и предшествующий экономический спад в ряде стран, взлет уровня инфляции и сырьевых цен, бедствия, экстремальная погода, застарелые конфликты по всему миру. Мы же в последние месяцы слышим от западных делегаций, что во всем виновата Россия», – указал дипломат.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на достижение соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю на этой неделе.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против РФ препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.

В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».

Днем ранее Минфин США разрешил связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с Россией. Позже также появились сообщения, что Еврокомиссия якобы планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

В прошлую среду в Стамбуле прошли переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

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