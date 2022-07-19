 

France info – меньше света и тепла — французские гипермаркеты откликнулсь на призыв Макрона

19.07.2022, 2:00, Разное
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Французские гипермаркеты откликнулись на призыв президента Макрона экономить энергию, учитывая риск её дефицита, передаёт France info. Как пишет издание, участники рынка розничной торговли планируют начиная с октября этого года снижать освещённость, а возможно, и температуру в торговых залах, а также отказаться от ночной вентиляции и светящихся вывесок в часы, когда магазин закрыт.


AP

Отключение светящихся вывесок после закрытия, снижение освещённости и даже понижение температуры в залах — такой план энергосбережения согласовали французские гипермаркеты, пишет France info со ссылкой на заявление представителей отрасли от 18 июля. Как поясняет информационный ресурс, эти меры позволят предприятиям розничной торговли экономить энергию в условиях роста цен.

14 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке правительством плана экономии энергии перед лицом опасности её дефицита, и призвал страну «коллективно вернуться к логике умеренности». Федерация Perifem, которая объединяет всех участников рынка розничной торговли, включая такие бренды, как Auchan  и Carrefour, в свою очередь, определила «общие конкретные меры» по снижению потребления энергии в магазинах, которые начнут действовать с 15 октября этого года.

В частности, планируется отключать световые вывески «сразу после закрытия магазина», уменьшить освещение на торговых площадях вдвое до прибытия покупателей и на 30% во время пиковых часов продаж. Также в планах прекращение вентиляции воздуха по ночам и остановки в процессе производства льда. По требованию регулирующих органов возможно введение чрезвычайных мер, в числе которых снижение температуры в торговых точках до 17 ⁰C.

 



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