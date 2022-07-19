France info – меньше света и тепла — французские гипермаркеты откликнулсь на призыв Макрона

Французские гипермаркеты откликнулись на призыв президента Макрона экономить энергию, учитывая риск её дефицита, передаёт France info. Как пишет издание, участники рынка розничной торговли планируют начиная с октября этого года снижать освещённость, а возможно, и температуру в торговых залах, а также отказаться от ночной вентиляции и светящихся вывесок в часы, когда магазин закрыт.



AP

Отключение светящихся вывесок после закрытия, снижение освещённости и даже понижение температуры в залах — такой план энергосбережения согласовали французские гипермаркеты, пишет France info со ссылкой на заявление представителей отрасли от 18 июля. Как поясняет информационный ресурс, эти меры позволят предприятиям розничной торговли экономить энергию в условиях роста цен.

14 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке правительством плана экономии энергии перед лицом опасности её дефицита, и призвал страну «коллективно вернуться к логике умеренности». Федерация Perifem, которая объединяет всех участников рынка розничной торговли, включая такие бренды, как Auchan и Carrefour, в свою очередь, определила «общие конкретные меры» по снижению потребления энергии в магазинах, которые начнут действовать с 15 октября этого года.

В частности, планируется отключать световые вывески «сразу после закрытия магазина», уменьшить освещение на торговых площадях вдвое до прибытия покупателей и на 30% во время пиковых часов продаж. Также в планах прекращение вентиляции воздуха по ночам и остановки в процессе производства льда. По требованию регулирующих органов возможно введение чрезвычайных мер, в числе которых снижение температуры в торговых точках до 17 ⁰C.