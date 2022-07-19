 

Россияне не могут обращаться за шенгенскими визами

19.07.2022, 1:47, Разное
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Визовым центрам в европейских странах приходится нелегко в сезон летних отпусков. Визовые центры не справляются с объемом людей, желающих подать заявление на получение визы. По сообщениям, так было и в июле, информирует novopages.ru
Россияне не могут подать документы на визу из-за отсутствия свободных мест. Франция, Греция и Испания – самые сложные визовые центры. Испанский визовый центр может принять только 500-600 человек ежедневно со всей России. Греческое консульство может принять 150 посетителей в день. Запись на июль уже завершена Французским визовым центром.



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