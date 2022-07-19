 

Немецкие ихтиологи доказали, что мозг рыб способен к социальному поведению

19.07.2022, 1:47, Разное
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Исследование было проведено на аквариумной рыбке данио рерио. Специалисты показывали в ходе эксперимента точки, которые были похожи на движения рыбы, а затем наблюдали за активностью мозга, информирует paragraphist.ru
После этого исследователи смогли определить причину, по которой рыбы стремятся проводить время со своей семьей. Поскольку для выживания им требуется совместная деятельность, эусоциальные особи не могут умереть в одиночку.



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