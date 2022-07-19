В Пензенской области забраковано 40 партий мясной продукции

Пензенский отдел Роспотребнадзора пояснил о результатах экспертизы мясной продукции. Эксперты забраковали 40 сортов мяса. Мясо не соответствовало требованиям микробиологического исследования, информирует penza-n.ru

Специалисты установили, что помещения и оборудование стерильны, а моющих средств и условий для хранения и приготовления мясной продукции достаточно.

В первой половине 2022 года было исследовано 56 пестицидов и солей тяжелых металлов, а также 25 антибиотических и паразитологических проб. Также были исследованы 4 радиологические пробы, и 2 пробы на ГМО.

Только один образец не соответствовал физико-химическим требованиям. По микробиологическим показателям 40 мясных продуктов не соответствовали нормам стерильности. Остальные показатели не были нарушены.