 

В Великобритании разработали антитела для борьбы с раком

19.07.2022, 1:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты из Саутгемптонского в результате исследовательской работы создали новые антитела, которые взаимодействуют с рецептором CD40 и крепятся на поверхности иммунных клеток. Это позволяет организму человека активировать собственные природные защитные механизмы и победить рак.

Практически все методы иммунотерапии на данный момент основаны на применении антител искусственного происхождения. Одни молекулы самостоятельно атакуют рак и делают его видимым для иммунной системы, а другие настраивают иммунитет агрессивно против определенного типа клеток.

Специалисты создали антитела, которые взаимодействуют только с поверхностью иммунных клеток. Они активизируют их и помогают организму выработать иммунитет к онкологии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06.21 / Lightspeed покупает Ecwid за 500 миллионов долларов; NuOrder за 425 млн долларов в рамках продолжающейся консолидации электронной коммерции

16.07.22 / Sky News – налоги, Джонсон и трансгендеры — в Великобритании состоялись первые дебаты претендентов на пост премьера

14.10.20 / Скандалы: Красный пояс

13.04.22 / Бритни Спирс показала растущий живот и рассказала, что будет скучать по своему гардеробу

09.01.22 / Галкин рассказал о конфликте с Масляковым после судейства в КВН

17.05.22 / Шугалей объяснил, почему Петербург упустил шанс стать первым побратимом Луганска

17.02.21 / Воспитанникам подмосковного детсада полгода по ошибке показывали Happy Tree Friends вместо «Смешариков»

08.02.22 / Скандалы: Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти в руки близкой к Беглову семье Мамишевых

12.07.20 / У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

07.07.22 / Le Figaro – украинский кризис вредит репутации газа — многие страны ЕС переходят на уголь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика