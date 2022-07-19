В Великобритании разработали антитела для борьбы с раком

Специалисты из Саутгемптонского в результате исследовательской работы создали новые антитела, которые взаимодействуют с рецептором CD40 и крепятся на поверхности иммунных клеток. Это позволяет организму человека активировать собственные природные защитные механизмы и победить рак.

Практически все методы иммунотерапии на данный момент основаны на применении антител искусственного происхождения. Одни молекулы самостоятельно атакуют рак и делают его видимым для иммунной системы, а другие настраивают иммунитет агрессивно против определенного типа клеток.

Специалисты создали антитела, которые взаимодействуют только с поверхностью иммунных клеток. Они активизируют их и помогают организму выработать иммунитет к онкологии.