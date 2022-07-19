 

Микроводорослям нашли новое применение

19.07.2022, 1:45, Разное
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Эксперты разработали метод, с помощью которого можно получить из микроводорослей полезные белковые комплексы, витамины и элементы. Это этих компонентов в будущем будут создавать пищу для эффективной профилактики повышенного давления, диабета, анемии, патологий сердца и сосудов.

В результате нового исследования эксперты выяснили, что микроводорослях содержится большое количество полезных соединений, пригодных для приготовления функциональных продуктов питания. Необходимо лишь правильно получить все эти компоненты из растений.

Специалисты разработали метод определения наличия полезных веществ, очистки состава микроводорослей и анализа полученных белковых комплексов, углеводов, жиров и витаминов. Данный состав можно использовать даже для увеличения плодородия почв.



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