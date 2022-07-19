 

Прощаемся с комплексами: какие фасоны трендовых юбок лета помогут женщине скрыть животик

19.07.2022, 1:29, Разное
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Каждая женщина хочет чувствовать себя красивой, привлекательной и женственной. Это можно воплотить при помощи одежды. Именно поэтому платья и юбки являются просто незаменимыми вещами, особенно в летний период. Чтобы можно было буквально блистать этим летом, стоит подобрать для себя модную и стильную юбку. Однако если есть складки в области живота, то важно правильно подобрать юбку, чтобы она маскировала недостатки фигуры и подчеркивала достоинства. Вот несколько отличных вариантов на лето.

Какую юбку выбрать, если есть живот

Если есть лишние килограммы в области живота, нужно подобрать юбку так, чтобы она выгодно подчеркивала талию и помогала продемонстрировать женственность.

Стоит отдавать предпочтение моделям с завышенной талией, которые помогут замаскировать живот. Также стоит подчеркнуть грудь, ноги, плечи.

Важно грамотно подобрать материал наряда, а также сочетать цветы и узоры одежды в соответствии со своим возрастом и телосложением. Вот несколько отличных моделей юбок.

Юбка с запахом

Это элегантный и в то же время удобный наряд, который должен присутствовать в гардеробе каждой модницы. Юбка с запахом может быть разной длины, а именно мини или миди.

Такой наряд поможет сделать силуэт более привлекательным. Чтобы сделать образ еще более притягательным, стоит выбрать асимметричную юбку с запахом.

Юбка плиссе

Этот наряд поможет сделать образ стильным и современным. Юбка плиссе помогает замаскировать живот и сделать пышные формы более привлекательными.

Стоит выбирать такой наряд, выполненный из струящегося материала. В сочетании с соответствующим верхом образ будет легким и элегантным.

Юбка средней длины с завышенной талией

Такой предмет гардероба обязательно должен быть у женщин старше 50 лет. Такой наряд идеально подходит для тех, кто хочет замаскировать свой живот.

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Юбка средней длины с завышенной талией является универсальным вариантом и хорошо адаптируется к любому типу фигуры. Стоит носить этот наряд вместе со светлыми блузами, чтобы оттенить цвет лица. Если юбка с узором, то верх должен быть однотонным.

Юбка-шорты

Если есть округлый живот, но при этом красивые ноги, то такой наряд подойдет просто идеально. Кроме того, юбка-шорты смотрится красиво и является удобным предметом гардероба. Отлично будет смотреться наряд, выполненный из твида или денима.

Юбка-карандаш

Такой наряд выглядит очень элегантно. Важно выбрать юбку прямого покроя длиной до колена или ниже. Такой наряд помогает подчеркнуть изгибы в нужных местах, но при этом замаскировать живот. Важно грамотно подобрать материал и цвет юбки. Стоит избегать тканей, которые плотно прилегают к телу, например хлопка.

Стоит выбирать структурированную ткань, которая будет подчеркивать формы. Отличным решением станет джинсовая юбка-карандаш. Подчеркнуть фигуру поможет наряд, выполненный из искусственной кожи.

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Можно сочетать юбку либо с блузой, чтобы выглядеть элегантно, либо с футболкой для создания непринужденного стиля.

Какую юбку надеть при наличии живота и широких бедер

Отличным решением станет юбка-трапеция с завышенной талией. Такую модель можно выбирать в длинном или коротком варианте.

Если выбираете длинную юбку, то стоит сочетать ее с обувью на каблуках или танкетке. Это поможет удлинить силуэт.

Хорошо смотрятся длинные расклешенные юбки, выполненные из струящихся материалов с оригинальными узорами.

Чтобы придать образу нотку женственности, хорошо подойдет юбка с разрезом. Для придания богемного шика отличным решением станет кружевной наряд.

Полезные советы

Стоит завязать блузу или футболку на юбке. Узел будет расположен на линии живота и поможет немного скрыть его. Стоит носить обувь на каблуках, чтобы сделать силуэт стройнее.

Стрит выбирать однотонные наряды. Нежелательно подбирать атласные юбки, так как они подчеркивают все изгибы.



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