Минобороны: Более 24 тыс. человек эвакуированы за сутки из Донбасса и с Украины в Россию

Свыше 24 тыс. человек, в числе которых более 4,4 тыс. детей, эвакуированы в Россию за сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 623 человека, в том числе 4496 детей, а всего с начала специальной военной операции [эвакуированы] 2 668 072 человека, из которых 422 722 – дети», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Ранее Мизинцев заявил, что из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировано свыше 25 тыс. мирных жителей, из них 4175 детей.

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