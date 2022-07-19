 

МИД назвал санкции Запада оружием против продовольственной безопасности мира

19.07.2022, 1:25, Новости дня
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Западные санкции против РФ препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Происходит попытка замолчать и пагубное влияние незаконных санкций против России. Если кто-то думает, что для глобальной продовольственной безопасности бесследно проходят закрытие для нас портов, запрет на заход в наши гавани, угроза ареста наших сухогрузов, ограничения на расчеты и страхование, рестрикции против глав наших компаний, то они ошибаются. Санкции сегодня – и косвенные, и прямые – настоящее оружие против обеспечения продовольственной безопасности в мире», – приводит ТАСС слова замминистра иностранных дел России, сказанные дипломатом в ходе выступления на мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с продовольственным кризисом.

Накануне генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки.

Напомним, 14 июля Минфин США разрешил связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с Россией. Днем ранее Москва обвинила Вашингтон в стремлении вытеснить Россию из торговли продовольствием. Позже также появились сообщения, что Еврокомиссия якобы планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

8 июля президент РФ Владимир Путин обвинил страны Запада в напряженной ситуации на продовольственном рынке. «Это результат ошибочных действий наших некоторых партнеров, прежде всего, в сфере энергетики и макроэкономической политики», – сказал он.

В начале июня Путин отметил, что многолетние ошибки стран Запада в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, разрушению привычных логистических и производственных цепочек, резкому росту бедности и дефициту продовольствия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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