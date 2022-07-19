 

Боррель назвал ожидаемый срок заключения соглашения о поставках зерна

19.07.2022, 1:25, Новости дня
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ЕС надеется на достижение окончательного соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю на этой неделе, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с продовольственным кризисом.

По словам Борреля, «Евросоюз мобилизовал все транспортные средства, чтобы обеспечить сухопутную доставку украинского зерна на мировые рынки», и работает над тем, чтобы «сохранить поток экспорта сельскохозяйственной продукции», передает ТАСС.

Как утверждает глава внешнеполитической службы ЕС, в мае 2022 года с Украины было экспортировано 2 млн тонн зерна, а в июне – 2,5 млн тонн. «Мы рассчитываем достичь экспорта в объеме 3 млн тонн в месяц», – сообщил европейский чиновник.

«Мы единогласно поддерживаем призыв генерального секретаря [ООН] открыть порты в Черном море. Я надеюсь, что окончательное всеобъемлющее соглашение, которое позволит открыть эту важную артерию и возобновить экспорт украинского зерна по Черному морю, может быть достигнуто на этой неделе», – указал Боррель.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против РФ препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.

В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».

Днем ранее Минфин США разрешил связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с Россией. Позже также появились сообщения, что Еврокомиссия якобы планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

В прошлую среду в Стамбуле прошли переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

8 июля президент РФ Владимир Путин обвинил страны Запада в напряженной ситуации на продовольственном рынке. В начале июня Путин отметил, что многолетние ошибки стран Запада в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, разрушению привычных логистических и производственных цепочек, резкому росту бедности и дефициту продовольствия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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