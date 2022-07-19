 

Мнение: Боевые машины десанта

19.07.2022, 1:06, Разное
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Прочел в Телеграме у того же Николая Митрохина:

“Недавно встретил в ТГ аккаунте российского пропагандиста упоминание о перебрасываемой на Донбассе части российских десантников. Понял, что про “российских десантников” – не только собственно ВДВ, но бригадах ГРУ и десантно-штурмовых войсках, не встречал упоминаний с апреля. ВСУ их просто всех перебило в феврале-марте. Сейчас под старым названием набрали новых”.

Хм… Я так подробно не слежу за событиями, но подмечено интересно. И заставляет задуматься об изначальной природе десанта в его, так сказать, первозданном смысле. Мы-то привыкли воспринимать “десантуру” или как пьяных возмутителей спокойствия и хулиганов во время всех этих празднований “Дня десантника”, или как “самый элитный вид войск в красивой форме”, своего рода современных гусар – романтика, девушки без ума и т.п. В то время как на самом деле, если без пафоса и романтических бредней, это попросту смертники. Иначе и не может быть – ведь бойцов забрасывают с одним легким стрелковым вооружением в тыл врага, без снабжения и баз. Туда, где нет “своих”, но зато везде войска противника. В игре и на “учениях” – это просто игра, а вот в реальной войне, выходит, десант обычно просто блокируют и убивают.

Мда. Но форма красивая.

UPD. Недавно еще где-то читал, что именно в России какое-то болезненное пристрастие именно к десантным войскам – их в росармии по относительному “весу” чуть ли не больше, чем в любой другой армии мира.

Источник: Размышления вольного социолога



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