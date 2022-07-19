 

Bloomberg – аномальная жара в Европе привела к росту цен на газ и электроэнергию

19.07.2022, 0:35, Разное
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Цены на природный газ в Европе подскочили на фоне аномальной жары, охватившей всю западную половину региона. Как пишет Bloomberg, рост потребности в охлаждении также подстегнул цены на электроэнергию. Эксперты, в свою очередь, заявляют о том, что планы РФ касательно поставок трубопроводного газа на континент до конца года пока остаются неизвестными.


AP

Цены на природный газ в Европе подскочили на фоне аномальной жары, которая охватила всю западную половину региона и стала причиной роста потребности в охлаждении, что подстегнуло цены на электроэнергию. Как пишет Bloomberg, согласно данным компании Maxar, температуры в некоторых частях Великобритании и Франции могут достичь рекордно высокого уровня в понедельник и вторник. В минувшее воскресенье Германии удалось выработать максимальное количество электричества из солнечной энергии, и она намерена побить этот рекорд уже во вторник.

Как отмечает издание, аномальная жара — суровое напоминание об изменении климата — усугубляет энергетический кризис в Европе, ставший худшим за последние несколько десятилетий. Чиновники и трейдеры пристально следят за тем, возобновит ли трубопровод «Северный поток — 1» работу позже на этой неделе после завершения плановых ремонтных работ. Москва уже существенно ограничила поставки энергоносителей на континент на фоне напряжённости, возникшей в связи со спецоперацией на Украине.

Турбина от «Северного потока — 1» на некоторое время застряла в Канаде из-за западных санкций против России. «Газпром» сообщил, что был вынужден снизить уровень поставок по «Северному потоку» — крупнейшему газопроводу, ведущему в Европу, — до 40% от номинальной мощности из-за проблем с ремонтом и доставкой газовых турбин.

Хотя его ремонт скоро закончится, планы РФ касательно поставок трубопроводного газа на континент до конца года пока остаются неизвестными, о чём сообщается в аналитической записке Deutsche Bank. 

«Частично это может быть связано с политикой, частично — с эксплуатационными моментами, поскольку на ремонт и установку турбины требуется время, или, по крайней мере, так говорят», — говорится в записке.

Голландские фьючерсы ближайшего месяца поставки выросли на 3,3% до €164,75 за мегаватт-час. 15 июля европейский бенчмарк потерял 8,8%. В понедельник британский эквивалент подрос на 2,4%. В Германии электроэнергия подорожала на 0,9%.



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