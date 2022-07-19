Frankfurter Allgemeine – «гонка черепах» — процесс расширения ЕС превратился в фарс

Зашедший в тупик процесс расширения Евросоюза всё больше походит на фарс, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Европейские политики занимаются пустословием, а их стратегия и методология по отбору новых кандидатов неэффективна. Соискатели попадают в «бесконечную очередь», в которой их статус никак не связан с реальной политической ситуацией в стране и процессом проведения реформ. Они лишены стимулов, а открытие Еврокомиссией новых этапов обсуждения перспектив членства в союзе превратилось в «бессмысленный ритуал», рассказывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.



AP

Процесс расширения ЕС зашёл в тупик и больше не вызывает доверия, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом свидетельствуют результаты анализа под названием «Балканская гонка черепах», проведённого берлинским аналитическим центром «Европейская инициатива стабильности». В нём разоблачаются пустословие европейских политиков и неэффективность их стратегии расширения Евросоюза. В своём расследовании эксперты опирались не на заявления стран-кандидатов, а на данные и оценки самой Еврокомиссии, отмечает автор статьи Михаэль Мартенс.

С годами переговоры о вступлении в ЕС стали занимать всё больше и больше времени, а сейчас напоминают своего рода «бесконечную очередь». Разговоры с Латвией, Литвой и Словакией длились 34 месяца, с Эстонией, Польшей и Словенией — 56 месяцев. С Болгарией и Румынией — 58 месяцев, а рекордсменом по продолжительности стала Хорватия: 68 месяцев.

И всё равно на фоне того, через что проходят нынешние соискатели, процесс вступления в ЕС Хорватии можно назвать молниеносным, продолжает издание. Загреб подал заявку в 2003 году, в 2004-м страна получила статус кандидата, переговоры шли с 2005-го по 2011-й, а в 2013-м она вошла в ЕС. Сегодняшним кандидатам о таком остаётся только мечтать. Сербия обсуждает с Еврокомиссией перспективы выступления вот уже 101 месяц, Черногория — 120.

Но стоит отметить, что процесс затягивается не всегда по вине европейцев, пишет Мартенс. Он может зайти в тупик из-за того, что страны-соискатели не проводят необходимые реформы. К примеру, формально Турция ведёт переговоры вот уже 200 месяцев, хотя в действительности они были заморожены. За это время Анкара так отдалилась от стандартов ЕС, что наличие у неё статуса кандидата выглядит как фарс.

Впрочем, этот статус в любом случае никак не отражает политическую реальность в стране, подчёркивает автор. К примеру, Албания считается кандидатом с 2014 года, но до сих пор не начала переговоры о вступлении. И всё же в отчётах ЕС говорится, что в плане соблюдения норм правового государства и обеспечения независимости судов она опережает Сербию, которая уже годами ведёт диалог о членстве в союзе. Северная Македония тоже ещё не начала переговоры, но, по версии Еврокомиссии, демонстрирует более хорошие показатели, чем Черногория, которая участвует в переговорном процессе вот уже 10 лет.

«Из-за этого возникает фундаментальный вопрос: что принесли восемь лет разговоров о вступлении с Сербией и десять — с Черногорией, если страна, которая даже не начала переговоров, так же хорошо подготовлена к вступлению, как и они?» — говорится в анализе. Эксперты из организации «Европейская инициатива стабильности» делают вывод, что никакой связи между формальным статусом страны и реальной ситуацией с реформами нет. Более того, начало переговорного процесса не способствует увеличению шансов на то, что они будут проводиться.

Открытие новых этапов обсуждений в процессе вступления в ЕС превратилось в «бессмысленный ритуал», констатирует Мартенс: «После открытия нового этапа реальных изменений в переговорном процессе не происходит. Больше денег не дают. Больше внимания не уделяют. Никакая дополнительная деятельность не ведётся. Открытие новых этапов — это не вознаграждение. Открытие новых этапов — это не стимул и не сигнал для других. Открытие новых этапов не повышает шансы на прогресс в будущем». ЕС же должен посылать сигнал, что любая страна, которая добьётся соответствия необходимым стандартам, в любом случае будет за это вознаграждена. Сейчас же процесс расширения и его методология неэффективны — и Еврокомиссия сама это отчётливо доказывает теми оценками, которые даёт отдельным странам-кандидатам.