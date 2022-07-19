 

Ученые рассказали о самых распространенных продуктах, вызывающих аллергию

19.07.2022, 0:20, Разное
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Марина Аплетаева – аллерголог и поделилась своими знаниями о продуктах, которые чаще всего вызывают аллергию. Как оказалось, наиболее аллергенными являются цитрусовые, орехи, белковые продукты и экзотические фрукты, информирует polack-news.ru
Специальные тесты могут помочь определить, какие продукты вызывают аллергию у человека. Важно, чтобы при аллергии вы избегали фастфуда, жареной пищи и других обработанных продуктов.



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