Ученые рассказали о самых распространенных продуктах, вызывающих аллергию

Марина Аплетаева – аллерголог и поделилась своими знаниями о продуктах, которые чаще всего вызывают аллергию. Как оказалось, наиболее аллергенными являются цитрусовые, орехи, белковые продукты и экзотические фрукты, информирует polack-news.ru

Специальные тесты могут помочь определить, какие продукты вызывают аллергию у человека. Важно, чтобы при аллергии вы избегали фастфуда, жареной пищи и других обработанных продуктов.