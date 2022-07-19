Проект по дублированию Змиевского проезда получит 38 миллионов рублей

В результате конкуренции была выбрана компания, которая будет помогать в подготовке к реализации проекта Змиевского проезда. Три фирмы предложили более низкую цену за ту же работу. Победителем стала компания “Трансинжиниринг”, информирует rostov-n.ru

В контракте указано, что компания выполнит проект за 37,5 млн. рублей. Территория будет разделена на две части: улица Ейская – начало и Липецкая – конец. Ростов-на-Дону выделит деньги, необходимые для реализации контракта.