 

Проект по дублированию Змиевского проезда получит 38 миллионов рублей

19.07.2022, 0:20, Разное
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В результате конкуренции была выбрана компания, которая будет помогать в подготовке к реализации проекта Змиевского проезда. Три фирмы предложили более низкую цену за ту же работу. Победителем стала компания “Трансинжиниринг”, информирует rostov-n.ru
В контракте указано, что компания выполнит проект за 37,5 млн. рублей. Территория будет разделена на две части: улица Ейская – начало и Липецкая – конец. Ростов-на-Дону выделит деньги, необходимые для реализации контракта.



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