 

Британцы перешли на куриное мясо

19.07.2022, 0:20, Разное
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В королевстве наблюдается высокая инфляция, что привело к резкому росту цен на продукты питания. Британцы переходят на более дешевые продукты, чтобы сэкономить деньги, информирует rosvest.com
Статистика показывает, что за последние 12 недель в Великобритании снизились продажи мяса и рыбы. В частности, продажи говядины упали на 13,7%, баранины – на 23,7%, свинины – на 10,6%. Продажи рыбы упали на 11,6%. Согласно отчетам, британцы более склонны есть курицу, потому что она дешевле.



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