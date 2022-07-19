Британцы перешли на куриное мясо

В королевстве наблюдается высокая инфляция, что привело к резкому росту цен на продукты питания. Британцы переходят на более дешевые продукты, чтобы сэкономить деньги, информирует rosvest.com

Статистика показывает, что за последние 12 недель в Великобритании снизились продажи мяса и рыбы. В частности, продажи говядины упали на 13,7%, баранины – на 23,7%, свинины – на 10,6%. Продажи рыбы упали на 11,6%. Согласно отчетам, британцы более склонны есть курицу, потому что она дешевле.