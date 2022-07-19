Найден новый способ защиты зубов после пульпита

Ученые из РФ уверены, что зуб после пульпита необходимо обработать раствором с наночастицами серебра. Это поможет защитить ткань от размножения бактерий и прочих опасных микроорганизмов.

Кариес провоцирует развитие пульпита – внутреннего воспаления зуба. В процессе и после лечения медики должны обеспечивать защиту тканей от микробов. Чаще всего прибегают к использованию раствора гипохлорита натрия, но он воздействует не на все патогены. При наличии сложной формы корня прибегают к другим средствам, но и они остаются эффективными ненадолго.

Эксперты предложили свой способ защиты тканей после пульпита. Они применили серебро и доказали эффективность препарата. Антимикробные свойства данного металла известны уже давно.