Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки

Многие уголки мира могут избежать голода, если на рынки вернется продовольствие из РФ и Украины, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении к участникам мероприятия, посвященного продовольственной безопасности.

Он предупредил, что человечество может столкнуться с голодом во многих регионах уже в этом году, а в следующем ситуация грозит стать еще хуже. По словам Гутерреша, этой катастрофы можно избежать, если действовать сообща и выработать «смелые и скоординированные политические меры», передает РИА «Новости».

«Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений РФ в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли», – сообщил генсек ООН.

В свою очередь, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан призвала не вводить ненужных ограничений и оставить торговлю открытой.

По ее словам, реинтеграция российского и украинского продовольствия, а также удобрений из РФ в мировые рынки – ключевая рекомендация по борьбе с глобальным кризисом.

Напомним, 14 июня Минфин США разрешил связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с Россией.

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