Мнение: Мы подходим к концу западного политического и экономического господства

До сих пор не осужденный военный преступник Тони Блэр призывает не размениваться на Россию, а начать сопротивляться Китаю, поскольку эпоха западного доминирования в мире подошла к концу.

Мы должны сопротивляться Китаю

Бывший премьер-министр Британии предупреждает, что эпоха политического и экономического доминирования Запада подходит к концу

Тони Блэр призвал западные страны объединиться для разработки последовательной стратегии противодействия превращению Китая до «второй сверхдержавы мира».

Выступая в субботу с ежегодной лекцией в Дитчли, бывший премьер-министр Британии призвал проводить в отношении Пекина политику «сила плюс участие» и предупредил, что эра западного политического и экономического доминирования подходит к концу.

Он сказал, что западным державам необходимо увеличить свои расходы на оборону, чтобы сохранить свое военное превосходство, расширяя при этом свою «мягкую силу» путем налаживания связей с развивающимися странами. В то же время им нужно было срочно покончить с «безумием» во внутренней политике и восстановить «разум и стратегию».

«Как Британия вообще достигла точки, когда Найджел Фарадж и Джереми Корбин пришли на короткое, но значимое время, чтобы формировать нашу политику? Или США – точки, в которой факт вакцинации (от коронавируса) указывает на политическую принадлежность?», – сказал он. «Безумие в нашей собственной политике должно прекратиться. Мы не можем позволить себе роскошь предаваться фантазиям. Нам нужно вернуть разум и стратегию. И нам нужно сделать это срочно».

Что касается Китая, Блэр сказал, что он уже догнал США во многих технологических областях, а президент Си Цзиньпин не скрывал своего стремления вернуть Тайвань под власть Пекина.В то же время «жестокое и неоправданное» вторжение президента Владимира Путина на Украину показало, что они больше не могут автоматически ожидать от крупных мировых держав соблюдения принятых международных норм.

«В результате действий Путина мы не можем полагаться на то, что китайское руководство будет вести себя так, как мы считаем рациональным», — сказал он.

«Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается захватить Тайвань силой. Но мы не можем основывать нашу политику на уверенности в том, что этого не произойдет. И даже если оставить Тайвань в стороне, реальность такова, что Китай под руководством Си борется за влияние и делает это агрессивно».

Он добавил, что Пекин будет конкурировать «не только за власть, но и действовать против нашей системы, нашего образа жизни и управления» и что Запад должен быть достаточно сильным, чтобы защищать свои системы и ценности.

«Самые большие геополитические изменения в этом столетии произойдут в Китае, а не в России», — сказал он. « Мы подходим к концу западного политического и экономического господства. Мир будет как минимум биполярным, а возможно, и многополярным. Впервые в современной истории Восток может оказаться на равных с Западом».

Поскольку Китай, а также такие страны, как Россия, Турция и Иран, вливают ресурсы в развивающийся мир, создавая прочные оборонные и политические связи, Блэр сказал, что крайне важно, чтобы Запад не забыл о важности «мягкой силы».

«У нас есть отличная возможность. Развивающиеся страны предпочитают западный бизнес. Сейчас они гораздо более скептически относятся к китайским контрактам, чем десять лет назад. Они восхищаются западной системой больше, чем мы думаем», — сказал он.

(с) Тони Блэр для "Гардиан"

Перевод с английского

PS. Фактически, Блэр продублировал Байдена, которые 3 месяца назад также признал завершение эпохи одностороннего доминирования Запада и начало борьбы за выстраивание нового миропорядка в интересах Запада, для чего собственно и необходима Холодная война против России и Китая и развязывание новой гонки вооружений.

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