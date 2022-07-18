Мнение: Почему трёхдолларовый шампунь стоит в России 800 рублей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сформулировал позицию далёких от экономики и вечно недовольных обывателей. Эмоциональная реплика так славно легла на эмоции широкой публики, что её начали повсюду цитировать: вот даже в дискуссиях под моими постами. Что же, давайте попробуем ответить на риторические вопросы, которые уважаемый телеведущий столь уверенно ставит ребром.

Для начала соглашусь с тем, что российские журналисты — порядочные свиньи. Интервью с господином Губерниевым было, как я понимаю, на Ютубе, однако ни одна пернатая сволочь не удосужилась дать прямую ссылку на ролик: дескать, вот видео, про которое мы пишем, а нужный вам фрагмент ищите на отметке 4:20. Выделю из общего ряда только Ура.ру — они, по крайней мере, вставили кусочек видео себе в телеграм, чтобы мы могли убедиться, что слова лауреата ТЭФИ не переврали (ссылка):

Вот сейчас, когда мне рассказывают, как сильно подорожал бензин в США, как немцы или там итальянцы сгребают какое-нибудь масло оливковое, я хочу сказать: ребят, давайте мы уже наконец займемся собой! Мне совершенно нет дела до того, что происходит там! Давайте посмотрим на то, что происходит здесь. Почему у нас, когда цена нефти падает, цены на бензин растут? Мы, конечно, знаем, почему это происходит, но всё-таки, тем не менее. Почему сейчас у нас доллар маленький, а шампунь, который стоит три доллара, в магазине – 800 рублей. Внимание, какой курс настоящий?

Начнём с цен на бензин. Тезис «цены на нефть падают, а цена бензина растёт» является старой уткой для ленивых умов. Удивительные истории про вечно дорожающий бензин придумали лет 10 назад, и необразованная публика купилась, так как платить за бензин жалко, а ругать власти — приятно. Вместе с тем сказки про дорогой бензин не выдерживают даже самой простой, самой быстрой проверки.

Сейчас литр бензина стоит как 1,4 литра нефти (Расчёт. Нефть Brent, про которую говорят в новостях, стоит сейчас 104 доллара за баррель, то есть 38 рублей за литр. Бензин АИ-95 стоит 52 рублей за литр).

На периоде с 2008 по 2015 литр бензина стоил как 1,6-2,0 литра нефти (пруф). Вывод: раньше цены на бензин были стабильны, а конкретно сейчас бензин даже подешевел.

Повторюсь, это была элементарная проверка, доступная абсолютно любому журналисту, даже спортивному, даже максимально далёкому от экономики. Теперь немного нюансов для продвинутых любителей бензина.

1. По телевизору говорят про нефть Brent, тогда как Россия продаёт нефть Urals. Цены на Brent и Urals отличаются, иногда весьма значительно. Это не взаимозаменяемые продукты — вот примерно как сливочное масло и оливковое.

2. По телевизору озвучивают лондонские цены, однако российские НПЗ покупают бензин отнюдь не в Лондоне. Цена нефти внутри России кардинальным образом отличается от биржевой цены за рубежом. Она даже продаётся не в долларах и баррелях, а в рублях и тоннах.

3. Тонна сырой нефти стоит в России, допустим, 35 тысяч рублей, получается, что бензин стоит 35 рублей за килограмм. Из этого килограмма на НПЗ делают примерно столько же нефтепродуктов — бензинов, машинных масел и так далее. Потом бензин надо доставить до бензоколонки и продать. Если вам кажется, что итоговая накрутка удивительно низкая, вы правы: государство вот уже много лет душит участников цепочки, заставляя держать социальную цену на бензин. Многие заправки вообще делают сейчас деньги не на бензине, а на продаже кофе с шоколадками (я не шучу).

Полагаю, на вопрос про бензин я ответил достаточно подробно. Теперь перейдём к тезису «ребят, давайте мы уже наконец займемся собой».

Я открыл Матч ТВ, на котором работает господин Губерниев, и сразу же увидел там трансляцию женского футбола, Италия против Бельгии. Также в сетке стоит телесериал «Побег» (США), фильм «Инферно» (США) и фильм «Ринг» (США). Это всё вот прямо сегодня будут показывать, в понедельник. А ведь казалось бы — «Мне совершенно нет дела до того, что происходит там! Давайте посмотрим на то, что происходит здесь».

Но нет, мы живём в свободной стране. И если я обращусь к господину Губерниеву с претензиями, он справедливо заметит, что на моём телевизоре пара десятков кнопок, и что если мне не нравится американский фильм «Ринг», я могу смотреть русский фильм «Мистер Нокаут».

Так и с пустыми полками в Италии. Почему кто-то вообще запрещает нам интересоваться тем, что происходит за рубежом? Пустые полки в Италии — не электросварка, ничего вредного не произойдёт, если на них посмотреть. А вот если слушать нытьё пособников США о том, как в России всё плохо, можно серьёзно испортить себе здоровье: особенно если верить в сказки про дорогой бензин, которые они нам без устали рассказывают. По поводу здоровья, кстати, я не шучу: феномен хорошо изучен, и я уже ссылался на научные исследования, которые доказывают вред чернухи.

У нас идёт сейчас прокси-война с блоком НАТО. Один из главных фронтов — экономический. Запад пытается нас задушить, мы бьём Запад рублём. Разумеется, зрителям интересно смотреть, как Запад проигрывает — это повышает настроение и поднимает боевой дух. Тем, кто болеет за НАТО, смотреть на неудачи своей стороны неприятно, я согласен. Но, знаете, пособники США — не Арнольд Шварценеггер в фильме «Вспомнить всё», их никто не привязывает к креслу ремнями, заставляя смотреть телеканал RT. Не нравится RT, пусть смотрят Си-Эн-Эн. Там будут сплошные перемоги, вот как они любят.

Наконец, про «реальный курс доллара» и трёхдолларовый шампунь за 800 рублей.

В России продаются миллионы разных товаров, от ботиночных шнурков до футбольных мячей из красного дерева. Одних шампуней — тысячи, из самых разных стран мира. Количество магазинов в России измеряется сотнями тысяч. При этом у нас рыночная экономика, так что каждый магазин имеет право самостоятельно устанавливать цену на каждый шампунь. Поэтому трёхдолларовый шампунь может стоить и 800 рублей, и 8 рублей, и сколько угодно ещё. Это не лист фанеры, стоимость которого легко определить.

Могу предположить, как образовалась конкретно эта цена. У российской экономики есть сейчас досадный изъян — система скидок. Вот этот условный шампунь стоит, допустим, 120 рублей, но на него ставят цену в 800 рублей, чтобы два дня в неделю давать скидку 70%, продавая его по 240 рублей, и три дня в неделю давать скидку 85%, продавая его за 120 рублей. Расчёт примерно такой:

1. По 800 рублей шампунь не купит никто, кроме условного господина Губерниева, для которого суммы меньше 100 тысяч рублей проходят по разряду «карманная мелочь».

2. По 240 рублей шампунь купят обеспеченные люди, которые увидят, что скидка большая, а цена их вроде как устраивает.

3. По 120 рублей шампунь купит основная масса покупателей, и купит с радостью, предполагая, что они получили очень выгодную цену.

На мой взгляд, регулятору надо запрещать такие маркетинговые фокусы, так как они портят рыночный механизм, мешают покупателям выбирать товары по соотношению цена-качество. Однако пока что моя точка зрения непопулярна, увы.

Впрочем, я отвлёкся. Если обсуждать по сути, то цена отдельного взятого товара может быть любой, это не доказывает ничего. Реальный курс доллара — это курс, по которому проходят реальные сделки, когда стороны меняют доллары на рубли. Эти реальные сделки можно наблюдать в прямом эфире на бирже. И там доллар стоит сейчас 56 рублей. Курс, который обозначает спортивный комментатор — 270 рублей за доллар, не является реальным. Потому что если он попытается продать доллары по такому курсу на бирже, у него их никто не купит.

Теоретически государство может при помощи разных фокусов двигать биржевой курс в нереальную зону, однако это не наш случай — купленные на бирже доллары легко тратятся на покупку товаров за рубежом. Если же вы не организация-импортёр, которая покупает товары контейнерами, вы можете посмотреть на курс доллара на Али, например. Он будет отличаться от биржевого, так как Али закладывает жадную комиссию, но не настолько сильно, чтобы можно было выбить из телезрителей эмоции. Также можно купить наличные доллары в обменниках (возможно, немного поискав), и, наконец, можно купить физическое золото и закопать его на огороде. Золото стоит сейчас примерно как в 2021 году.

Подведу итог

1. Мы имеем право смеяться над проблемами наших врагов.

2. Бензин не дорожает, когда нефть дешевеет, это миф.

3. Курс доллара реален, доллары по 200 уже даже Байден не берёт.

Если кто-то желает возразить с фактами и цифрами, добро пожаловать в комментарии. У нас тут не беззубое интервью, где можно вещать в эфир ненаучную фантастику, зная, что собеседник будет послушно кивать головой. Нам, блогерам, приходится быть точными — на все ошибки комментаторы нам указывают незамедлительно.