Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединятся

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий объединение Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования. В РФ будет создан новый фонд пенсионного и социального страхования. Ожидается, что создание одной структуры значительно облегчит получение услуг и обслуживание граждан, информирует rusfact.com

Единая платформа позволит фонду работать. Эксперты считают, что слияние обоих фондов является частью усилий по созданию российской социальной казны.