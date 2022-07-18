 

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединятся

18.07.2022, 22:55, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий объединение Пенсионного фонда РФ с Фондом социального страхования. В РФ будет создан новый фонд пенсионного и социального страхования. Ожидается, что создание одной структуры значительно облегчит получение услуг и обслуживание граждан, информирует rusfact.com
Единая платформа позволит фонду работать. Эксперты считают, что слияние обоих фондов является частью усилий по созданию российской социальной казны.



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