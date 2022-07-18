В Севастополе начался сбор урожая малины

Первый урожай малины был собран в Севастополе. В этом году ООО “Добробут-Инвест-Плюс” планирует собрать 16 тонн ягод, информирует sevastopol-24.ru

Оно поставляет малиновый сок на рынки и в магазины города-героя. Компания существует с 2016 года. Руководство воспользовалось помощью государства, чтобы заложить собственные сады, в том числе вишневый, малиновый и яблоневый.

Компания выращивает сорт ягод малины “Джоан Джи”. Эти ягоды имеют сладкий, крупный вкус. Этот сорт ягод был родом из Великобритании. Однако малину можно выращивать и в этом регионе.