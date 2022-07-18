 

В Севастополе начался сбор урожая малины

18.07.2022, 22:55, Разное
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Первый урожай малины был собран в Севастополе. В этом году ООО “Добробут-Инвест-Плюс” планирует собрать 16 тонн ягод, информирует sevastopol-24.ru
Оно поставляет малиновый сок на рынки и в магазины города-героя. Компания существует с 2016 года. Руководство воспользовалось помощью государства, чтобы заложить собственные сады, в том числе вишневый, малиновый и яблоневый.

Компания выращивает сорт ягод малины “Джоан Джи”. Эти ягоды имеют сладкий, крупный вкус. Этот сорт ягод был родом из Великобритании. Однако малину можно выращивать и в этом регионе.



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