 

Красноярским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретят использовать уголь и дрова

18.07.2022, 22:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Постановлением правительства Красноярского края всем объектам, подключенным к системам централизованного теплоснабжения, запрещено использовать для отопления дрова, уголь или пеллеты, информирует yarskgrad.ru
С 15 сентября 2022 года по 15 мая 2023 года вводится запрет на использование твердого топлива. Этот указ призван улучшить качество воздуха в районе.

Павел Борзых (министр экологии и природопользования области), пояснил, что трубы предприятий, имеющих технологическое присоединение к тепловым сетям, часто расположены на небольшой высоте, а значит, вредные вещества могут выбрасываться в дыхательные пути.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.21 / Валерий Рашкин: “Лося мне подбросили”

25.11.21 / Биолог Баранова исключила японский сценарий “самоликвидации” COVID-19 в России

01.12.21 / Мнение: Скрытно разместили 115 млн. войск

10.10.21 / Осень — время антиоксидантов: почему не надо проходить мимо гранатов и винограда

18.04.22 / Мнение: Турция начала СВО против курдов

03.07.20 / Ляйсан Утяшева рассказала Ивану Урганту о семье, любимых играх сына Роберта и своем необычном хобби

17.07.22 / «У животных на Украине больше прав, чем у мужчин» – по воле Киева гражданские оказались на линии огня

18.09.21 / Овдовев, потерял смысл жизни: кто вернул актеру Игорю Ильинскому этот смысл и сделал его счастливым

11.01.21 / Ученые обнаружили лечебные свойства у золота

20.08.21 / Лучшая и многофункциональная вещь для первых прохладных дней: трендовые рубашки на осень для зрелых женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика