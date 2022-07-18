Красноярским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретят использовать уголь и дрова

Постановлением правительства Красноярского края всем объектам, подключенным к системам централизованного теплоснабжения, запрещено использовать для отопления дрова, уголь или пеллеты, информирует yarskgrad.ru

С 15 сентября 2022 года по 15 мая 2023 года вводится запрет на использование твердого топлива. Этот указ призван улучшить качество воздуха в районе.

Павел Борзых (министр экологии и природопользования области), пояснил, что трубы предприятий, имеющих технологическое присоединение к тепловым сетям, часто расположены на небольшой высоте, а значит, вредные вещества могут выбрасываться в дыхательные пути.