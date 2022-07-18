Графен поможет регулярно отслеживать артериальное давление

Эксперты из Техасского университета в Остине совместно с коллегами из университета A&M создали «татуировку» из графена, которая регулярно проводит мониторинг артериального давления.

Разработка измеряет показатели давления с помощью подачи на кожу слабого электрического разряда. Он позволяет определить сопротивление тела между датчиками. Эта татуировка была протестирована в экстремальных условиях жары и во время физической активности, что вызывало сильное потоотделение.

Это никак не повлияло на работу устройства и точность его измерений. Разработка проводила мониторинг давление автономно более 300 минут. Ученые уверены, что их приспособление будет пользоваться популярностью и повсеместно применяться в медицинской сфере.