На комете Чурюмова-Герасименко нашли нафталин

Эксперты проанализировали наблюдения станции «Розетта» за кометой Чурюмова-Герасименко. Они выяснили, что небесное тело содержит органические молекулы веществ, которые ранее не обнаруживали. Среди них нафталин и нонан.

Данные получили с помощью масс-спектрометра DFMS, являющегося одним из самых главных инструментов станции. Это первый случай, когда на комете обнаружили этилен, пропен, нонан и нафталин. Всего набор из более чем 40 молекул органического происхождения обладает массой в 140 дальтонов.

По мнению специалистов, эти данные свидетельствуют о том, что перенос органических веществ из межзвездного пространства в космические тела сложнее, чем казалось ранее.