 

На комете Чурюмова-Герасименко нашли нафталин

18.07.2022, 22:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты проанализировали наблюдения станции «Розетта» за кометой Чурюмова-Герасименко. Они выяснили, что небесное тело содержит органические молекулы веществ, которые ранее не обнаруживали. Среди них нафталин и нонан.

Данные получили с помощью масс-спектрометра DFMS, являющегося одним из самых главных инструментов станции. Это первый случай, когда на комете обнаружили этилен, пропен, нонан и нафталин. Всего набор из более чем 40 молекул органического происхождения обладает массой в 140 дальтонов.

По мнению специалистов, эти данные свидетельствуют о том, что перенос органических веществ из межзвездного пространства в космические тела сложнее, чем казалось ранее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.22 / Олимпийский чемпион Шон Уайт рассказал о знакомстве и совместной жизни со звездой “Дневников вампира” Ниной Добрев

27.12.21 / Мнение: 22

20.01.22 / Версия не нова: посол России Бикантов назвал убийцами российских журналистов в ЦАР боевиков 3R

26.08.21 / Какие модели и фасоны джинсов будут на пике популярности этой осенью и зимой

01.09.21 / Спасаем квартиру от запотевания окон: понадобится глицерин

14.06.22 / Мнение: Шанс обратного превращения

23.11.20 / Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили о кончине их любимого пса Лупо

02.12.20 / Мнение: Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

26.06.22 / Great Wall начал продажи вездехода вдвое дешевле Jeep Wrangler

28.09.20 / Скандалы: Отдать и забыть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика