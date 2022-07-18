 

Пригожин заявил о готовности России дать отпор в развязанном Москвой конфликте

18.07.2022, 22:37, Разное
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“Цель спецоперации России на Украине – наказать националистов, убивавших русских на сопредельных нам территориях. Руководство Украины же обратилось к нашим общим историческим врагам, не только русских, но и славян всего мира – к американцам”, – справедливо заметил Евгений Пригожин.

В заключение он добавил, что именно власти Украины “фактически развязали сейчас Третью мировую войну”.



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