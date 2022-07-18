Госдеп пригрозил Китаю на случай обхода антироссийских санкций

Возможный обход антироссийских санкций или предоставление РФ вооружений дорого обойдутся Пекину, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И.

Позже с эту информацию озвучил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе РФ беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», – передает ТАСС его слова.

Ранее представитель МИД Китая заявил, что признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов в других странах показывает, что свержение власти стали основой внешней политики США.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не намерен сидеть сложа руки и пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта.

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