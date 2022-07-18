Жителей Эстонии предупредили о приближении новой волны коронавируса

Число госпитализированных с положительным результатом теста на COVID-19 в Эстонии удвоилось по сравнению с июньскими показателями, что может свидетельствовать о наступлении новой волны заболеваемости, сообщил портал национального телерадиовещания ERR со ссылкой на главу научного совета Тойво Майметса.

«В последний месяц мы наблюдаем рост госпитализаций, связанных с распространением омикрона. Месяц назад у нас в больницах было вдвое меньше людей с позитивным результатом теста. И постепенно за четыре недели это число увеличилось. Можно предположить, что мы имеем дело с началом новой волны», – приводит слова эксперта ТАСС.

«Казалось, начала складываться картина, что каждая новая волна будет приходить где-то через пять-шесть месяцев. Сейчас же кажется, что мы как раз наблюдаем в Западной Европе то, что одна волна еще не успела закончиться, или хотя бы заражаемость не упала, как уже начинается вторая волна», – отметил профессор вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар.

Число инфицированных коронавирусом в Эстонии превысило 585 тыс. За все время эпидемии в республике 523,5 тыс. человек выздоровели, свыше 2,6 тыс. умерли.

В понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в РФ за сутки госпитализировали 575 человек с COVID, что на 18,4% меньше показателей 17 июля.

Напомним, с 15 июля Россия отменила все ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предсказала рост числа заболевших COVID в РФ с появлением новых подвариантов штамма «Омикрон», однако отметила, что они не приводят к более тяжелому течению заболевания.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные на территории РФ из-за распространения COVID-19, но предупредил, что при необходимости их действие может быть возобновлено. Вместе с этим в середине июля жителям Москвы в связи с ростом числа новых случаев коронавируса порекомендовали пройти ревакцинацию.

—