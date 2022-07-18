У побережья Шпицбергена произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировано у архипелага Шпицберген, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5,7, эпицентр находился на расстоянии 220 км к северу от города Лонгйир, в котором проживают 2,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала, передает ТАСС.

Напомним, 6 июля в Кремле выразили надежду на решение проблем с поставками российских грузов на Шпицберген. Там также отметили, что официальная позиция по вопросу денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане пока не сформирована. В тот же день власти Норвегии согласились пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Москва заставила Осло снять блокаду с россиян на Шпицбергене.

Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о невозможности денонсации договора РФ с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, напомнила, что власти Норвегии незаконно ввели против РФ односторонние экономические санкции.

Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.

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