Скандалы: Семейный подряд по-уральски

Челябинские чиновники без торгов отдали своей фирме госконтракты на 2,6 млрд рублей

Получателем огромного пакета госконтрактов стала АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и потеки». Она на 100 процентов принадлежит правительству Челябинской области. Последние годы структура занималась строительством многоквартирных домов на продажу и для расселения из ветхого фонда и предоставления жилья сиротам. Но в 2022 году на КЖСИ обрушился водопад из денег.

В 2021 году госкомпания получила 17 контрактов на сумму 380 миллионов рублей, причем большая часть контрактов касалась покупки готовых квартир в домах, которые строила КЖСИ. В 2022 году ситуация резко изменилась, компания получила госконтрактов уже на 2,7 млрд рублей. причем договоры были заключены без торгов, КЖСИ выступила единственным поставщиком. Это стало возможно благодаря изменениям в местно законодательство, которое позволило размещать госзаказы по стройке напрямую без торгов у государственных подрядчиков.

Так, самые крупные закупки – разработка проекта и строительство хирургического корпуса для больницы Нязепетровска – 634 млн, строительство поликлиники в селе Миасское – 447 млн, подготовка проекта поликлинеики – 110 млн, капитальный ремонт больницы в Катав-Ивановске – 236 млн, строительство школы в поселке Увельский – 161 млн. КЖСИ получила более десятка таких контрактов. И теперь должна разработать проекты от небольших сельских ФАПов до поликлиник. При этом ранее сама КЖСИ проектирвоанием, тем более медучреждений не занималась, таких специалистов в ее штате просто нет. По словам собеседника «Новых известий» в правительстве Челябинской области, риска срыва важных контрактов из-за отсутствия компетенций власти не видят.

«Большую часть проектов передадут на субподряд специализированным компаниям», — уточнил собеседник.

Так КЖСИ уже объявила торги на выполнение работ, которые ранее были поручены корпорации. При этом с небольшим снижением цены, КЖСИ оставляет себе около 4 миллионов рублей, по сути за то, что выступила посредником. Например, контракт на проектирование больницы в Копейске госкомпания получила за 82 млн, а субподрядчику предлагает взяться за него уже за 78 млн. За проект больницы в Кыштыме КЖСИ получает 66 миллионов, а ее субподрядчику обещают – 62 миллиона. При этом форма юрлица КЖСИ позволяет торговаться не по жесткому ФЗ-44 с массой ограничений и прозрачностью, а по более мягкому ФЗ-223, кроме того, победители таких торгов будут скрыты. Зачем понадобилось вставлять между правительством области и реальными исполнителями прокладку в виде КЖСИ? Собеседник «Новых известий» из числа игроков строительного рынка Челябинской области полагает, что так хотят «качать» компанию деньгами и помочь пережить ей кризисное время.

«Власти говорят, что все работы по этим контрактам будут без авансирования, то есть рисков потерять бюджетные деньги нет, — говорит собеседник, — но схема слишком сложная и рискованная. В короткий срок надо получить большое количество проектов, прошедших госэкспертизу, а так же вся бухгалтерия между всеми участниками должна сойтись. Проще было бы отыграть эти контракты напрямую по старинке. Но у КЖСИ не лучшее финположение, а так она сможет выправить ситуацию».

В правительстве Челябинской области и самой корпорации на запрос «Новых известий» ответили, что не видят нарушения закона в данной ситуации, а контракты были отданы КЖСИ, так как ранее на них не нашлось желающий на открытом конкурсе.

«Необходимость заключения контрактов на строительство и капитальный ремонт медицинских объектов с ЮУ КЖСИ, обусловлена, в первую очередь, потребностями жителей районов в получении медицинской помощи. Большинство из указанных работ были ранее отыграны на открытых конкурсах, но подрядчиков, желающих выполнить работы по указанным суммам, не нашлось. Понимая высокую важность объектов здравоохранения, было принято решение передать работы КЖСИ, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. — В сфере закупок корпорация руководствуется нормами 223-ФЗ и осуществляет поиск подрядчиков путём открытых конкурентных процедур (аукционов, тендеров и проч.). По результатам уже состоявшихся конкурсов в большинстве контрактов задействованы представители малого бизнеса – местные фирмы-подрядчики, находящиеся непосредственно в районах строительства объектов».

Ситуация с неожиданным валом госзаказов для госкомпании не осталась без внимания контролирующих органов. Руководитель челябинского отделения «Яблока» Ярослав Щербаков, обратился в местное управление ФАС России с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства.

«Я уже выражал свои сомнения, когда областное правительство приняло постановление, разрешающее заключать контракты с единственными подрядчиками – акционерными обществами, на 100% принадлежащими Челябинской области, — говорит Щербаков, — практическое применение данной преференции не заставило себя ждать. Без торгов с АО «ЮУ КЖСИ» было заключено 74 госконтракта на подрядные работы для строительства и капремонта объектов здравоохранения по все области на общую сумму 1,89 млрд рублей. Что мешало госзаказчикам разместить торги на побелку стен и замену плинтусов в больницах? Было бы какое-то подспорье и возможность заработать для малого бизнеса. Как использование ЮУ КЖСИ, которая, скорее всего, будет свободно распределять работы среди своих субподрядчиков, связанно с санкциями и защитой национальных интересов страны?»

Как сообщили «Новым известиям» в пресс-службе УФАС России по Челябинской области, в данный момент, контракты КЖСИ проходят проверку.

Как ранее сообщали «Новые известия», КЖСИ оказалась замешана еще в одной скандальной ситуации. Так, на днях арбитражный суд признал банкротом областное агентство инвестиционного развития (АИР). Эта структура правительства Челябинской области задолжала налоговой инспекции более 400 миллионов рублей. Долг возник из-за того, что АИР несколько лет назад выкупил ипотечные сертификаты и облигации КЖСИ. Тогда строительная госкомпания оказалась на грани банкротства и власти спасали ее выпуском долговых бумаг. Но никто из частного бизнеса покупать их не стал, поэтому пришлось выкупить АИРу, но налоговая расценила эту сделку как коммерческую и доначислила налог, который и привел к банкротству.

Фото: Скандалы.ру

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”