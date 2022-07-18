Мнение: Помощь для 7-й омсбр армии ЛНР

В порядке информационной поддержки.

Помощь для 7-й омсбр армии ЛНР

Бригада успешно завершила бои в "Треугольнике", взяты Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. Впереди штурм Северска и Артемовска.

Все мы отлично поработали по снабжению медиков и танкистов гвардейской "семерки". Недавно им было отправлено более 200 кг грузов.

Отчет по ссылке (https://leon-spb67.livejournal.com/1477046.html).

Их нужды на сегодняшний день фактически закрыты (осталось докупить 13 легких противоосколочных бронежилетов).

На очереди другие подразделения. В данный момент мы плотно заняты помощью вот этим замечательным парням – бригадным артиллеристам.

Видео от 7-й бригады https://vk.com/video1360873_456239036

Состояние дел со связью у них совершенно плачевное. Наш радиоинженер, ознакомившись с ситуацией, долго и задумчиво бормотал себе под нос: "Так нельзя, так не бывает". Оказывается – бывает. Проблемы со связью в НМ ЛДНР общие для всех и не решаются простой отправкой персональных раций. Персоналки – это последнее звено в системе связи и от них мало толку, если сама система отсутствует.

Мы строим им систему связи "под ключ" – начиная от серьезного базового оборудования (базовые станции, репитеры, антенны и пр.), заканчивая персоналками и запасными АКБ к ним. Продумывается всё, до последнего винтика и разъема. Всё будет закуплено, настроено, доставлено, развернуто под нашим неусыпным контролем, с тем, чтобы ваши трудовые рубли не были потрачены впустую.

С учетом предстоящих задач, зона покрытия предполагается очень серьезной, что требует масштабируемых решений и изрядного количества базового оборудования.

Кроме этого артоводам нужны активные наушники для личного состава. 152-мм – это не шутки, вполне можно остаться инвалидом по слуху.

Попутно начинаем решать нужды мотострелковых батальонов бригады.

События грядут, сроки поджимают, парни очень расчитывают на вашу помощь.

Карта Сбера: 4276 5500 9314 7760

ЮMoney: 4100117858586135

Почта для вопросов: [email protected]

Канал в ТГ: https://t.me/omsbr7

Убедительная просьба, не писать ничего в комментариях к платежам. Банкиры – люди нервные.

Спасибо всем, кто помогал и собирается помогать дальше.

Метки: Война, Гуманитарка

https://leon-spb67.livejournal.com/1477735.html – цинк

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