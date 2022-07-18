 

И эти — всё – Личное мнение

18.07.2022, 22:00, Разное
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Прямо с утра компания H&M выпустила заявление, что она — всё.

«Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, компания сегодня объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране».


Фото: Соцсети

Будущее непредсказуемо, считают в H&M. Странно, а вот я это их будущее вижу предельно ясно.

Лишившись огромного рынка в России, компания потеряет деньги, которые делала на россиянах.

Замечу, что это — навсегда. Войти снова на рынок, даже спустя несколько лет, у H&M не получится — они попросту будут тут не нужны, их место займут другие.

Кстати, разговаривала буквально вчера с подругой — ездили они всё-таки в новый Макдак. Говорит, ну фиг знает, все эти вбросы по Телеграму, что что-то там не так — полный бред.

Сделали обычный заказ, всё получили — по вкусу всё то же самое. Упаковка другая — вот единственная разница, которую они заметили.

То же самое случится и с другими компаниями. Платежеспособный спрос сегодня намного важнее товарного предложения.

Неопределённое будущее? Как раз напротив — вещи из H&M легко заменить. Как, впрочем, и всё остальное.

Ах, да: по примеру Икеа, H&M тоже решила распродать остатки. Пойдёте?

Источник: Лена Миро



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