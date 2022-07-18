Мнение: Где подорожал бензин, российский эталонный сорт и увеличат ли Сауды добычу

1. Мы много обсуждаем рост цен на топливо в США из-за которого простой американский избиратель возненавидел семейку Байденов с их Украиной. Но есть страны, где бензин за последние полгода вырос в цене ещё сильнее. Если в США бензин подорожал на 40%, то в Турции, например, на все 100%. Сравнимая или бо́льшая, чем в США, топливная инфляция наблюдается также в Польше, Болгарии Испании, Прибалтике, Молдавии и на Украине (ссылка).



Действительно, в некоторых из этих стран дела с экономикой идут куда хуже, чем у американцев. Но в США, во-первых, очень высок уровень автомобилизации (без автомобиля в американских субурбиях не прожить), а во-вторых, настолько высоких цифр инфляции там не было очень давно, около 40 лет, население там непривычно к подобным кризисам.

У бывшего мирового гегемона пока ещё остаются некоторые инструменты для смягчения проблемы: нефть выбрасывается из стратегических резервов, идут попытки нарастить домашнюю добычу. Но США в целом остаются энергодефицитной страной, и похоже, что эту ситуацию можно исправить ровно одним способом: резко сократить уровень жизни американцев.

2. Комментарий проекта СнМИ по поводу планов ввести новый российский эталонный сорт нефти (ссылка):



Короткой строкой: Bloomberg сообщает о подготовке России к созданию собственного эталонного (маркерного) сорта нефти. Суть: до сих пор российские сорта привязывались по ценам к Brent. Если, как обещает Блумберг, в 2023-м появится собственный русский эталонный сорт и начнётся торговля им на национальной платформе, то манипулировать ценой на русскую нефть, как и спросом на неё, извне будет трудней.

Если бы у нас на СнМИ были теги, то мы бы поставили к этой новости «гром», «мужик», «перекреститься», «петух» и «жареный». Впрочем, поздно всегда лучше, чем никогда.

На наш взгляд источники Блумберга и само американское агентство не до конца адекватно интерпретируют идею российской стороны. Скорее всего, реализация полностью российского механизма торговли нефти, начиная от платформы для торговли (она уже есть в Санкт-Петербурге, просто не используются российскими нефтяными компаниями, которым до недавнего времени было «и так нормально») и заканчивая собственным маркерным сортом нефти (чтобы отвязать ценообразование российской нефти от британского Brent) нужно для защиты экспортной инфраструктуры от санкций. А ещё эти же действия нужны, для того чтобы перевести хотя бы часть нефтеэкспорта в рубли, а также предоставить покупателям российской нефти эффективные инструменты страхования ценовых рисков и фиксации долгосрочных цен на нефть. Более того, только выстраивание собственной полноценной инфраструктуры позволит в будущем не попасть в полную зависимость от китайской или дубайской инфраструктуры торговли нефтью.

Практика показывает, что задачи такого рода выполняются сложно. В России нечто подобное пытались создать примерно с 2014 года, и были даже соответствующие и публично озвученные пожелания президента. Может быть на этот раз, в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию, найдутся эффективные аргументы для убеждения российских нефтяных компаний в необходимости выхода из (лондонской) зоны комфорта в новую рублёвую (петербургскую) реальность.

3. Ещё раз о том, почему визит Байдена в Саудовскую Аравию – это таки был провал, причём откровенный провал. Многие это купились на публикации пособников США, согласно которым Саудовская Аравия якобы согласилась быстро нарастить добычу. Цитирую Кримсональтера (ссылка):

итирую агентство Рейтер: “Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил в субботу, что необходимы дополнительные инвестиции в технологии ископаемого топлива и экологически чистой энергии для удовлетворения глобального спроса, и что нереалистичная политика [прим. Кримсон: контроля и ограничения] выбросов [CO2 в рамках “зелёной повестки”] приведёт к беспрецедентному уровню инфляции.

Принц сказал, что Саудовская Аравия объявила об увеличении своих добывающих мощностей до 13 миллионов баррелей в день к 2027 году с номинальной мощности в 12 миллионов в настоящее время, и «после этого у Королевства больше не будет возможности увеличивать добычу».” (ссылка)

Что можно отметить:

А. Это не увеличение добычи, а увеличение максимальных возможностей добычи (это разные вещи: сейчас максимум возможной добычи – 12 миллионов баррелей в день, а реально добывается примерно 10 в рамках той же самой сделки ОПЕК+, заключённой с Россией)

Б. Это увеличение максимально возможных объёмов добычи запланировано на 2027 (!) год и ради этого ещё и придётся много денег потратить

В. В инфляции на Западе (и во всём мире) будет виноват не Путин, и не СВО, и даже не санкции, а сама энергетическая политика (“зелёное безумие” как я это называю) Запада, и прежде всего самих США.

Очевидно что это не то, что хотели бы услышать американцы. Они не ради рассуждений о росте потенциала добычи в 2027 году приезжали разговаривать (угрожать, умолять) руководство Саудовской Аравии.