 

Согласно опросам, большинство американцев не одобряют работу Байдена

18.07.2022, 21:25, Разное
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В понедельник Morning Consult опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство американцев не одобряют работу президента Джо Байдена.
Этот опрос был проведен для оценки уровня поддержки американского лидера во втором квартале 2022 года. Он показал, что 44 из 50 избирателей не одобряют работу Байдена. Для сравнения, в первом квартале только 40 штатов были недовольны работой президента.

В отчете говорится: “Менее чем за четыре месяца до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс политический климат для демократов справедливо ухудшился, поскольку одобрение деятельности президента Джо Байдена снижается по всей стране, в том числе в ключевых для его партии штатах”.

Данный опрос проводился в пятидесяти штатах США с 1 апреля по 30 июня 2018 года. Погрешность данного результата составляет от 1 до 5 процентных пунктов.



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